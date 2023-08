Sapphire Radeon VEGA 64

Hej!

Jag säljer min trotjänare, Vega 64 8gb, pga uppgradering. Den köptes nära launch 2017

Kortet är i god form och presterar felfritt i linje med GTX 1080, GTX 2070 eller GTX 3060, dock utan ray-tracing. Köp denna om du vill ha ett stabilt midrange-kort för raster-performance.

Cyberpunk 2077 på ultra 1440p levererade tillfredställande 60-90fps, amd FXR off

far cry 6 på Ultra 1440p - 50-80fps, FXR off

Pci-e anslutningen är fri från repor. kortet är luftat med air duster och testat efter det, men jag har inte gjort intern rengörning av kylaren.

Jag skickar helst inte men det kan ordnas mot portokostnad. jag ansvarar inte för postens hantering.

