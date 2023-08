Asus Rog Strix B450-f misslyckad flash av bios. Brickad?

Vid uppgraderingen så var gamla processorn 2400G monterad.

Dåvarande version ska ha varit 1003. I dagens datum så är väl senaste bios på 51*3 någonting.

Uppgraderingen gjordes via webbgränssnittet ej via sticka. Då borde väl systemet välja rätt version kan man tycka.

Jag har bäst erfarenhet utav att installera via sticka. Men han vill att det skulle gå fort. Så här är vi idag.

Installationen påbörjades, datorn och systemet gör det den ska.. här ska något ha hänt enl honom. Vi som har uppgraderat bios vet att datorn kan bete sig lite annorlunda innan allt är klart.

Datorn stängdes av, när han startade den så lyser dram orange och inget visas på skärmen. Han testar att byta minnen och allt som är rekommenderat.. clear cmos, och så. Inget händer.