Apples floppade Newton firar 30 år

Vi kan tacka Newton för att ARM finns. ARM var på väg att gå under och skulle troligen ha gjort det om inte Apple stigit in och investerat. Apple ville så gärna he en strömsnål ARM-processor i Newton.

Efter att Newton floppade så kom en konkurrent och gjorde en uppföljare i form av Palm (ursprungligen: PalmPilot). När det begav sig tyckte man att de hade tagit konceptet bakom Newton men gjort det rätt: den var mindre, billigare, hade längre batteritid, och hade ett annat sätt att mata in text på mha stylus som kanske inte var lättare att använda men i alla fall var mer exakt.

Jag har ingen Newton, men ett par Palm har jag.