Krönika: Designfokuserade teknikprylar en spännande framtid

Verkligen intressant att läsa era inspel @Wyver, @SuperSverker och @Orisons ! Kan avslöja att det var otroligt knivigt att hitta avgränsningar för krönikan för att undvika romanlängd Tyvärr har jag inte någon djupare självupplevd bild av den sprudlande perioden under "knapptelefonernas era" och de tidiga smarta, vilket i vissa avseenden grumlar bilden av vad som är inkrementell och radikal design. Detaljnivån man fokuserar på är ju såklart viktig, eftersom minsta millimeter hos en telefon kan vara (relativt) radikal om alla konkurrenter är ännu mer konservativa.

I den utbildning jag (snart) genomgått är det enormt breda området innovation ett av många att fördjupa sig inom, där det finns hyfsat lättsmälta teorier som beskriver varför utveckling till synes avstannar eller förändras. Det talas ofta om "Era of Ferment" där exempelvis en ny produktkategori får fäste och företagen tävlar om hur en sådan produkt skapas på bästa sätt, något som under några år synts med just vikbara. När aktörerna nått någon form av konsensus ("Dominant Design") är det säkra, inkrementella ändringar på menyn. Det blir lätt trist när alla är försiktiga och när (nästan) alla fokuserar på maximal prestanda eller maximal prestanda/pris... varför jag hoppas att fler aspekter seglar upp som viktiga