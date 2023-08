Kalibrera TV = ställa in inställningar tills man tycker att det ser bra ut?

Skrivet av mrqaffe: Kalibrering kräver mätning men du kan göra det själv om du vill men det tar tid att lära sig och kostar att köpa mätinstrument.

Om det är värt det för dig kan bara du svara på, bilden visas som filmskaparen tänkte sig och det är inte nödvändigtvis det du tycker ser bäst ut.

Det är inget måste men det är alltid trevligt om det är optimerat. Gå till inlägget

Perfekt svar, tack!

Det blir som att stänga av denna i Spotify:

Man får då höra låtarna som dom är mixade i studion när skivan/låten skapades.

Prova att dra igång till exempel Guns N Roses "Appetite for destruction"-skivan och slå på och av funktionen and be amazed!