Skrivet av zAjben: Har stått och valt mellan en OLED eller en MiniLED TV eftersom jag har ett vardagsrum med ganska mycket ljusinsläpp. Hittade nu ett erbjudande på en Philips 85PUS8808/12 för 25k. När jag tittar på prisjakt står det att det är en miniLED men när jag är inne på Philips hemsida så får jag intrycket av att det inte stämmer? Hittar inte heller att det skrivs ut Miniled på vare sig Power eller Elgiganten. Någon som vet? Hittar den inte heller i butik att åka och titta på. https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=8356994&utm_campaign=al...

Philips modeller med 8 på slutet i beteckningen (man ignorerar "/12"-ändelsen som är relaterat till försäljningsregion) innebär att PUS8808 är Philips numera rätt kända enkel-men-inte-det-allra-enklaste "The One" i 2023-tappning, dvs fortfarande rätt höga priser±tillfälliga reor. Nytt för 2023 och "The One" är 120 Hz-paneler.

"The One" har inget att komma med mot en OLED eller bra Mini-LED-utrustad LCD. Förutom priset då. Lågt pris, tillräcklig prestanda är idén bakom den serien. Alltså inte Mini-LED på långa vägar hos Philips PUS-modeller

För detta måste du till PML9-modellerna där ML står för ...drumroll... Mini-LED.