Iphone 15 Pro-läcka visar tjockare design, USB-C och ny sidoknapp

Skrivet av lillaankan_i_dammen: Hade jag haft en iPhone hade jag absolut uppgraderat till iPhone 15 om ryktena stämmer med USB c, bättre kamera för zoom, mindre kanter, dynamic island på alla.

Men nu när jag har en mellanklasstelefon av Android som man inte ens får extra sås på pizzan för vid inbyte, så lägger jag inte ut över 15 000kr på en 6,7" iPhone 15 eller vad den kostar i närheten. Jag gillar dock skarpt att iPhone går emot att det enda kritik man kan säga emot dem är att den och andra flaggskepps telefoner som Samsungs är så otroligt dyrt. Gå till inlägget

Skrivet av dagas: Måste ändå ha lightning för mina AirPod Max så gör mig inget att telefonen har lightning. Inget som får mig uppgradera. Kameran och skärmen är redan bra i 14 PRO. Svårt att komma på något som skulle få en uppgradera. Prestandan är tillräckligt bra till och med i en flera år gammal iPhone som XS. Så snabbare processor är rätt meningslöst. Finns inget som kräver så mycket. Enda som jag ser som något väldigt intressant vore lätt utbytbart batteri för det är egentligen det som gör att man uppgraderar mer än något annat när batteriet blir slitet. Gå till inlägget

För att fortsätta beskriva problemet @lillaankan_i_dammen som dagas tar upp.

Det här med att bli av med lightning är lite drygt. Blir att storhandla kablar, Airpods (Pro/Max etc), 3,5mm-adaptrar etc så man får nog ta en big bang vid lämpligt tillfälle när hela ekosystemet är över på USB-C. Men just nu är inte Airpods etc. över på USB-C ännu.

Sedan kanske man har fler devices som man använder inom hushållet som blir kvar på lightning ett par år.

T.ex tangentbord till Macen, fjärrkontrollen till AppleTV etc. har lightning också. Man kanske också har iPads.

Så migreringen kanske kan ta 5år iaf så man behöver inte ha bråttom.