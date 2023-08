Devops utbildning 2023?

Hej kom in på en Devops Engineer utbildning på en yrkeshögskola och har några funderingar. Är de bra karriär inom dem närmsta åren eller vad tycker ni? Hur se de ut me lönen om man är junior devops? Jag har basic kunskaper inom nätverk osv då jag läste till nätverkstekniker under gymnasiet. Finns det någon där ute som kan ge tips? Är 20 och vill utbilda mig till devops