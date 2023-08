Dator dog, hur uppgradera?

Skrivet av Gulsmurf: Hej. Var nog otydlig.

Det var en Windows uppdatering eller något som kördes över natten. Kan Självklart vara något annat men ingenting funkar nu, och jag tror moderkortet är dött, då ingen signal går ut. Gå till inlägget

Det är inte säkert att din CPU har inbyggd iGPU, därför frågade jag om exakt vilken det är. Ok, så du vet egentligen inte vad som orsakat felet?

Oh well, du kan hjälpa folk genom att ange budget och exakt vilka delar du vill byta ut. Så kommer nog förslag på köp rulla in.