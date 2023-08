Saker ska bort innan flytt. 24h budgivning,

1. Grafikkort - GTX 560 Ti

Grafikkort GTX 560 Ti

Förvarat i antistatisk påse.

Jag kan inte garantera dess aktuella funktionalitet, men den var fungerande för ett år sedan. Inga garantier ges, men jag är relativt säker på dess fungerande skick.

Ett värdefullt komplementärt GPU för kostnadsmedvetna användare eller lättare spel-/videouppgifter.

Högsta bud inom 24 timmar.

Frakt tillgänglig mot förskottsbetalning, och fraktkostnad på 69 SEK betalas av köparen.

Alternativt finns möjlighet till avhämtning i Spånga, Stockholm.

Ny högkvalitativ värmeledande pasta (Grizzly) applicerad för ett år sedan före förvaring.

2. Panasonic Subwoofer och Stereo Set

Panasonic Subwoofer och Stereo Set

Dessa föremål har legat i förvar i ett år eftersom jag flyttar och behöver göra mig av med dem. Även om jag tror att de är funktionsdugliga, ges inga garantier.

Säljs som de är.

Högsta bud inom 24 timmar. Frakt ej tillgänglig.

3. Daisy Powerline Luftgevär

Daisy Powerline Pump-Action Luftgevär

Kapabelt att avfyra två typer av ammunition (kulor och pilar); en förpackning av varje ingår.

I utmärkt, oanvänt skick.

Noggrant funktionskontrollerat.

Utrustat med säkerhetsmekanism.

Effektivt och lagligt icke-reglerat.

Ej till försäljning till personer under 18 år.

Återfinns i Spånga.

4. Radiostyrd Leksaksbil

Radiostyrd Leksaksbil

Skick oklart; jag har inte verifierat dess funktionalitet.

Ingen kontroll.

Pris: 30 SEK. Potentiellt värde på 500 SEK om man orkar kolla vad felet är.

Endast tillgänglig för avhämtning.

5. Olympus Kikare - 8x22

Olympus 8x22 Kikare

Ursprungligt pris cirka 1100 SEK. Fullt fungerande och i oöverträffat skick.

Pris: 250 SEK. Frakt tillgänglig mot en extra avgift på 69 SEK.

1TB HDD 7200RPM

I princip aldrig använt.

Högsta bud, Seagate Barracuda

Har mer skräp i källaren om ni skulle vara intresserade.

"one man's trash is another man's treasure"

