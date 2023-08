Skapa hemsidan, var ska jag börja? Någon Kurs?

Ah, hjärntrötthet?

Att sitta och lyssna i en lektionssal kan vara väldigt förvirrande om man har en lärare som bara rabblar på. Då måste man nästan redan ha en del koll på ämnet. Men har man en bra lärare som både kan visa och förklara på ett pedagogiskt sätt, då behöver man knappt ha någon koll alls på ämnet i fråga.

Med det sagt så kanske bok är något för dig då det kan vara mindre störande än att sitta vid en skärm. Annars så är ebok ett mellanting.

Jag läste Learn Enough HTML, CSS and Layout to Be Dangerous (ISBN:9780137843107) som ebok på min vanliga surfplatta. Tyckte den vara ganska bra. Men finns säkert böcker som är mycket bättre. De har även en bok för Javascript.

En sak skulle kunna vara att prata med Komvux där du bor så kanske de kan vägleda dig.