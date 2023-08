Laga ett Steelseries Nova Pro Wireless!

Skrivet av Jonas13: Så om jag fattar det rätt har du scammat försäljaren av ditt headset och vill nu ha hjälp att laga headsetet? Gå till inlägget

Scammat? Programvaran Steelseries Sonar som man ska ha till headsetet funkar inte som det ska då programmet dör flera gånger under en session av gaming.

Så tänk dig att du sitter mitt i ett game av något spel så dör helt plötsligt ljudet,

ibland är det bara att starta programmet igen men typ varannan gång så måste jag starta om datorn för att det ska funka.

Har under ca 6 månader skickat in olika saker till steelseries där dom tittat min data om varför programmet dör hela tiden.

Söker du lite snabbt på detta så ser du att detta problemet har funnits sen headsetet släpptes och utan ett fungerande program så är priset jag betalade för headsetet en riktig jävla scam.

Ska tillägga att jag formaterat om datorn kanske 3-4 gånger sen dess också även fast det inte ens ska ha med saken att göra då väldigt många har problemet.

Så mitt svar är att jag har INTE scammat dom utan dom har levererat en dålig programvara som du bör använda för att du ska få ut headsetets full kapacitet.

Trodde inte jag skulle behöva skriva ut hela den grejen men ja nu vet ni.