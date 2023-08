Värt byte? Frågor angående prestanda.

Processor

Processor:

Intel Core i5-12400F

Processorhastighet:

2.5 GHz (bas), 4.4 GHz (turbo)

Processortillverkare:

Intel®

Processornummer:

i5-12400F

Processormodell:

Core™ i5

Antal processorkärnor:

6

Antal processortrådar:

12

Artikelnummer:

1339774

RAM

RAM-typ:

DDR5

RAM-Minne:

16 GB

RAM-konfiguration:

2 x 8

Minneshastighet:

4800 MHz

Lediga RAM-minnesplatser:

2

Grafikkort

Grafikkortstillverkare:

NVIDIA

Grafikkort:

NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB

Grafikminne:

GDDR6

Hårddisk

Antal installerade hårddiskar:

1

Lagringsutrymme:

1 TB

Hårddisk 1:

SSD , 1 TB , M.2 via NVMe

Typ av hårddisk 1:

SSD

Kapacitet hårddisk 1:

1 TB

Anslutning hårddisk 1:

M.2 via NVMe

Solid State Drive/SSD:

Ja

Moderkort

Chipset:

Intel B660

Slots:

One PCIe 4.0 x16, One PCIe 3.0 x4, Three M.2 slots (one for WLAN, two for SSD)

Anslutning

Bluetooth:

Ja

Bluetoothversion:

5.2

Anslutningar:

Ovansida: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x headphone (3.5mm), 1x microphone (3.5mm) | Bak: 4x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 3x audio connector (3.5mm), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 5V@3A charging), 1x Lighting switch, 1x Ethernet (RJ-45), 1x power connector

Nätverksstandard:

Nätverk:

Integrated 100/1000M, Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2

Utrustning

Operativsystem:

Windows 11 Home

Kortläsare:

Nej

Bakgrundsbelyst:

Ja

Kylteknik:

Luftkyld

Allmänna egenskaper

Typ av produkt:

Stationär dator

Dimensioner (B/H/D):

205 mm x 420 mm x 395.4 mm

Serie:

Legion T5

Färg:

Svart

Hölje:

Tower

Bredd:

205 mm

Höjd:

420 mm

Djup:

395.4 mm

Vikt:

14 kg

Medföljande tillbehör:

Strömkabel

Tillverkargaranti:

2 år