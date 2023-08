Skärmar släcks efter ett tag när datorn kör grafiktunga spel

Hej allihopa!

Detta är min första tråd på SweClockers och det gäller ett ärende där jag behöver råd vad som kan vara snett i min dator. Jag har grundläggande vetskap för datorer och komponenter men är långt ifrån ett proffs.

Specs för datorn är följande:

Det är en HP OMEN 30L GT13-1831no

CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10GB)

RAM: HyperX RGB 16 GB

Hårddisk: 1 TB PCIe NVMe TLC SSD

Moderkort: HP 886C (av den information jag kan hitta)

Vet ej vad det är för modell på nätaggregat men vet att den ligger på 750 W.

Enheten kör Windows 11 Home 64-bitar.

Det är HP själva som har byggt den.

Jag kör två skärmar via GPUn.

Problemet:

När grafiktunga spel eller program körs låter det supermycket från GPUns fläktar och efter ett tag (slumpmässigt) släcks båda skärmarna. Datorn stänger dock ej av sig utan GPUns fläktar (jag förutsätter att det är dom i alla fall) fortsätter att gå på högvarv med släckta skärmar tills man hårdstartar om den. En extra sak jag märkte är att om jag enbart kör en skärm sker inte samma sak utan då får jag blåskärm istället och datorn startar om sig själv. Samma prestanda i fps och bildkvalitet erhålls dock fortfarande felfritt (som när jag köpte den) under den korta tid den körs innan skärmarna släcks med det undantaget att GPUns fläktar låter mycket.

Lite historia:

Jag köpte datorn för strax över ett år sen i juli 2022. Den levererades helt färdigmonterad. Allt var frid och fröjd. Kunde köra de mest krävande spelen på högsta inställningarna och datorn var mer eller mindre helt knäpptyst. Senare under hösten började datorn låta mer när grafiktunga spel kördes. Fläktarna i GPUn var det som plötsligt gick på högre varv. Dock skedde ingen skillnad i datorns prestanda mer än att den plötsligt lät som en dammsugare när tyngre spel kördes.

Det ska nämnas att jag ej gjort någon ändring i inställningarna för datorn eller pysslat med komponenterna på något sätt. Detta skedde av sig självt. Har också varit noga med att blåsa ur den då och då. Via OMENs egna plattform har jag även monitor på temperatur i CPU och GPU. Temperaturen i CPUn har aldrig gått över 80 grader och håller sig mellan 45-70 grader oftast. Temperaturen i GPUn håller sig för det mesta mellan 50-60 grader och har så vitt jag vet aldrig gått över 60 grader även när tunga spel körs. Det gäller även nu när den släcker skärmarna så ligger den oftast under 60 grader.

Tidigt i våras började problemet att uppstå. Det skedde en gång att skärmarna släcktes men sen funkade det bra fram tills senare under våren då problemet började uppstå allt mer frekvent. Status nu är att så fort jag kör grafiktunga spel så släcks skärmarna och grafikkortets fläktar går på max varvantal tills jag hårdstartar om datorn. Som även nämnt ovan upptäckte jag att om jag enbart använder en skärm så får jag blåskärm istället och datorn startar om sig automatiskt. Jag behöver alltså inte hårdstarta om den som jag behöver när jag använder två skärmar.

Genom lite egna tester som finns i OMENs egna plattform på datorn så kunde jag stresstesta minnen och CPU som klarades finfint. Jag laddade ner en gratis benchmark för GPU stresstest som heter USER benchmark. Under testets gång så sker samma problem att skärmarna släcks. Har även fastslagit att problemet inte sker pga något virus eller liknande.

Vad jag drar för egen slutsats är att det är något fel på GPUn? Jag har också funderingar på om det kan vara något fel med nätaggregatet som gör att GPUn inte får tillräckligt med ström som gör att skärmarna släcks?

Datorn fungerar superbra så länge som jag drar ner på grafikinställningarna. Jag vill också igen understryka att datorn fortfarande helt felfritt klarar av grafiktunga spel på hög prestanda under några minuter innan skärmarna släcks. Känns både tråkigt och orimligt att problemet skulle börja uppstå bara ett halvår efter att jag köpte datorn?

Vad tror ni?

Jag uppskattar alla svar och funderingar.

Stort tack på förhand!