Hjälpa min mor tv för film och tv tittande vilken är bäst av dessa

Försöker hjälpa min mor med att välja en ny TV.

Hon står mellan Samsung 50" Q80B modellen 8490kr, som jag förstår har lite sämre panel än 55 tum+ modellerna.

https://www.elgiganten.se/product/tv-ljud-smart-hem/tv-tillbe...

Eller

Philips 50” The One PUS8897 7990

https://www.elgiganten.se/product/tv-ljud-smart-hem/tv-tillbe...

Är båda lika lätta att hantera?

Det ska användas till att se vanliga tv kanaler och streama netflix osv i tv:n egna appar.

Anledningen till just dessa två är dels pris och att hon ska kunna köpa via elgiganten.se då de prismatchar och hon har butik i stan för att lämna in vid eventuella problem.

Hon har använt Samsung tidigare så lutar lite åt det men lite bättre pris på Philips