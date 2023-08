Dags att uppgradera grafikkortet - hjälp uppskattas

Hejsan är nu dags att uppgradera grafikkortet från ett https://www.inet.se/produkt/5407100/asus-geforce-rtx-2060-6gb... och Amd 7700x cpu, ASUS TUF Gaming X670E-Plus skärm asus tuf gaming VG279QM 1920x1080, funderar på att gå över till 1440p skärm i framtiden eller bättre.

Vilket grafikkort skulle passa min processor för att inte flaskhalsa? Just nu kör jag mest wow och cs go, men vill gärna kunna spela nyare spel. Kollar lite på Dark and darker och även Baldursgate3.

Jag har kollat lite på https://www.inet.se/produkt/5413454/gigabyte-geforce-rtx-4070... duger detta kort för att inte flaskhalsa cpun och även funka några år framöver för spel? Eller räcker inte 12gb?

Har ni nå annat förslag på grafikkort runt ungefär samma prisklass så kom tips

Tack på förhand