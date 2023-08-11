Mus hjul scrollar ofta åt fel håll, är det mitt finger eller musen?

Nu borde ju inte det vara problemet längre, men titta om det finns någon mjukvaruuppdatering till musen. Logitech har haft problem tidigare med detta som de löst med uppdatering. Men det var flera år sedan jag hade samma problem som löstes med mjukvara så de borde ju fixat det nu på nya möss kan man tycka...

(Tillägg: och på en annan modell av mus)