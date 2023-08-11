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Mus hjul scrollar ofta åt fel håll, är det mitt finger eller musen?

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Medlem

Mus hjul scrollar ofta åt fel håll, är det mitt finger eller musen?

Köpte en Logitech Pro X Superlight för några månader sedan. Minns inte om det var såhär från början, men detta har definitivt blivit värre.

Om jag sakta och försiktigt scrollar så går den aldrig åt fel håll. Det tenderar att bara hända när jag använder långfingret. Men jag har aldrig upplevt detta problem innan och jag har använt möss i 15+ år. Däremot har jag aldrig haft en mus som är så liten och lätt.

Något jag noterat med beteendet är att det tycks bara hända när jag gjort min scroll rörelse. Men jag vet att jag inte drar fingret åt andra hållet när det lämnar scrollen. Så kan det vara att hjulet av nån anledning åker tillbaks litegrann om man tar i för mycket eller något?

Vet inte om jag håller på och bli galen, om det är jag eller musen. Har någon annan upplevt detta?

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Medlem

Brukar tyvärr få samma fel på mina Logitech-möss också.

Förmodligen skulle det säkert hjälpa att öppna och rengöra, men har inte orkat.

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Viking

Mitt scroll-hjul gick sönder för några dagar sedan på Superlighten. Ibland funkar det inte alls, ibland scrollar den åt fel håll som du beskriver, och ibland funkar den perfekt.

Testa att lyfta musknapp 1 och 2, och blås bort damm från hjulet.

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Medlem

Nu borde ju inte det vara problemet längre, men titta om det finns någon mjukvaruuppdatering till musen. Logitech har haft problem tidigare med detta som de löst med uppdatering. Men det var flera år sedan jag hade samma problem som löstes med mjukvara så de borde ju fixat det nu på nya möss kan man tycka...

(Tillägg: och på en annan modell av mus)

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