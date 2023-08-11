RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 5800X | TridentZ Neo 32GB @3600MHz CL16 | Asus X470-F ROG Strix | Lian Li PC-O11 Dynamic Svart | NZXT Kraken Z73 | 6x Lian Li UNI Fan | Xiaomi Mi 34" 3440x1440p 144Hz
Mus hjul scrollar ofta åt fel håll, är det mitt finger eller musen?
dlq84
Medlem ★
●
Donnerstal
Viking ★
●
Visa signatur
haijen
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 5800X, Asus ROG Strix B550-E Gaming, Asus ROG Strix 3080 Ti OC, G.Skill Trident Z Neo DDR4 32 GB RAM@3600 MHz cl16, LG 34GN850 + Acer Predator XB271HU