Två windows OS, även efter jag formaterade gamla hårddisken

Hejsan, Jag installerade nyligen nytt Windows 11 på en ny hårddisk. Och efter jag kom in på Windows så formaterade jag den gamla hårdisken men den gamla windows.

Men nu när jag startar datorn får jag fortfarande två val OS.

Jag har försökt köra diskpart -> clean, men då får error: "Clean is not allowed on the disk containing the current boot,

system, pagefile, crashdump or hibernation volume.".

Om jag kopplar ur hårddisken så kommer jag bara till BIOS'en med Boot order valet inaktiverat, som att den inte känner av någon hårddisk alls.