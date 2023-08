Stationär dator med vattenkylning går ner i viloläge (mer) vid hård användning...

Hej,

För ca. 2 år sedan köpte jag min första dator med vattenkylning. Den har haft problem sedan första dagen.

Vad är problemet?

Problemet består i att datorn stänger ner sig själv i Powersaving mode. Det kan inträffa när som helst, utan förvarning.

Skärmen blir svart. Den piper sedan en lång, och 3 korta signaler. "Mina googlingar kring denna bios-felsignal är att den kan betyde lite allt möjligt. "Fel på en hårdvarukomponent", osv.

Skärmen visar en text om att datorn har gått ner i Poweer-saving mode. Att röra på mus eller tangentbord gör inget. Datorn kräver en omstart. Ofta går den in i BIOS efter omstart. Någon gång har jag t om behövt reparera windows.

Datorn fortsätter vara på, lampor lyser och fläktar går långsamt. Den stänger alltså inte ner sig helt.

Vid normal användning i Windows, sker felet ca. 0-1 gånger per dag.

Vid mindre krävande spel, sker felet ca. 1-3 gånger per dag.

Vid mycket krävande spel, sker felet konstant, ca 10-30 min.

Diablo 4 t ex, som har många rapporter kring att spelet överhettar spelares komponenter, är i det närmaste ospelbart, då datorn stänger ner sig konstant.

Jag misstänker att problemet är att datorn överhettar. Jag kan ingenting om vattenkylning, men är det möjligt att denna inte fungerar?

Felsökning och försökta lösningar:

Drar jag ner grafik-inställningar, FPS, minskar felet i flertalet spel, t om mer eller mindre försvinner.

Jag har övervakat problemet i AMD:s egna mjukvara

"AMD Software Adrenalin".

Processor-temperaturer kan ligga på ca. 60-70 grader.

GPU-temperaturer kan ligga på ca 70-80 grader.

Jag har svårt att redogöra för den exakta temperaturen, i ögonblicket datorn stänger ner sig, då denna inte sparas till efter en omstart.

Jag har försökt att underklocka GPU, men det gjorde ingen skillnad.

Jag har noggrant rengjort datorn på damm, samt tillkopplat en stor extern rumsfläkt. Datorn står på en sockel 10 cm från golvet. Datorn stänger ner sig mer på sommaren, än på vintern, då rumstemperaturn är högre.

Jag har låtit BIOS konfigurera fläktar för olika användningsområden, samt återställt på Default utan förändring.

Windows är satt på prestanda för spel.

Problemlösning:

Jag har fortfarande garanti, men vill allra helst inte skicka den för reparation till Tyskland.

Går det möjligen att sätta på någon form av extern kylning på grafik-kortet, för att kyla detta? Är det en bra lösning?

Kan det vara kompenentfel, tex RAM, snarare än överhettning pga. felmeddelande pip-signalen när datorn stänger ner sig? Jag har inte tillgång till komponenter att ersätta och försöka med.

Mycket tacksam för ev. Input, då felet är svårt för mig att felsöka, och mycket frustrerande. Vilken ända bör man börja i?

Operativsystem: Windows 11 Home

Skärm: LG Ultragear 3440x1440 85 Hz

Processor: CPU Sockel AM4 - CPU AMD Ryzen 7 5800X, 8x 3,80GHz

Processorkylare: Multisockel Deepcool Gammaxx L360 V2

Moderkort: ASUS ROG STRIX X570-F GAMING

Minne: 32 GB DDR4-RAM, Dual Channel (2x 16 GB), 3200 MHz, G.SKILL Trident Z RGB Series

Grafikkort: VGA PCIe - Radeon RX 6800 XT, 16GB GDDR6 / ASUS

SSD/Hårddisk: 1000 GB M.2 PCIe SSD Western Digital Blue SN550

SPM HDD SATA 8,89cm - 2000GB Seagate BarraCuda

Nätaggregat: GEH NT ATX 850W Netzteil Deepcool DQ850-M-V2L

Övriga komponenter: Deepcool Gammaxx L360 V2 Watercooling system