En bekant uppdaterade windows och efter omstart så står det HP -Protected by hp secure lock. Sen kan man inte göra mer. För att komma in i BIOS måste man koppla ur hårddisken. Kopplade så in disken i en stationär dator för att spara några filer men då är det låst med Bit locker, 48 siffor. Hur får man tag på denna nyckel. Fick han den med när han köpte datorn? Är en HP Probook 650 G5.