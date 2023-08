Gäller fortfarande råd från cirka 2017 för lagringskonfiguration i datorer idag? Om inte, vad är "best practice"?

Jupp, hänger på de personliga behoven. Boota från SSD är väl dock ganska självklart numera.

Till lagring räknar jag inte ut mekaniska diskar än, då de är tillförlitligare och att man ändå ofta har en chans med enkla medel om de ballar ur. Det verkar också som SSD:s i konsumetsegmentet är ett race to the bottom. Allt tycks handla om att göra tillverkningen billigare, trycka in mer data på samma mängd kisel, självklart på bekostnad av just tillförlitlighet.

Å andra sidan är det förstås väldigt trevligt att slippa vänta på att hårddisken ska spinna upp när man vill komma åt sin lagringsyta, SSD ger instant access.

Gissningsvis finns det andra som är av diametralt motsatt åsikt i frågan - rörliga delar är att be om problem - och svär vid SSD för lagring också. Personligen kör jag en variant med SSD som boot- och scratchdiskar i arbetsstationen, och mekaniska diskar för långtidslagring i servern på nätverket.

Som tillägg till tidigare inlägg är GPT default sedan W10 på UEFI-system, och absolut inget som kräver någon specialkonfiguration eller så. Det är vad man får om man inte väljer något annat.