cblas_sgemm i MKL avrundar till heltal, trots att jag använder float

* C = alpha*A*B + beta*C * A [row_a*column_a] * B [column_a*column_b] * C [row_a*column_b] int m = row_a; int n = column_b; int k = column_a; float alpha = 1.0f; int lda = k; int ldb = n; float beta = 0.0f; int ldc = n; cblas_sgemm(CblasRowMajor, CblasNoTrans, CblasNoTrans, m, n, k, alpha, A, lda, B, ldb, beta, C, ldc);