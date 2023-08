Liten ikon i verktygsfältet, men bara ibland

Jag har ett extremt udda problem och har inte funnit någon lösning vid googling. Jag har ett problem med att ikonen till Heroes of Might and Magic III hälften av gångerna vid uppstart blir pytteliten och hälften av gångerna normal. Se bilder. Jag har givetvis provat att installera om utan resultat och jag har t.o.m. formaterat och installerat hela Windows (av annan anledning dock) och felet kvarstår. Något måste vara fel med ikonen till spelet som Windows läser in, men det verkar inte vara någon annan med problemet. Någon som har ett tips? Kanske kan vara skalningen i Windows som spökar? Den ligger på 225 %.