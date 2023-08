Noctua NF-A14 Chromax, Ryzen 7 2700X, Sony WF-1000XM3, Ducky One tangentbord

Hej!

Jag har lite saker som blivit liggandes som jag tänkte sälja. Budgivning på allt. Jag kommer prioritera avhämtning, men jag kan skicka och då står köparen för frakten.

Jag kommer åka till Örebro nästa helg så jag kan ta med grejerna dit om det skulle behövas.

Noctua NF-A14 Chromax Black Swap.

Helt ny och aldrig använd då jag råkade köp en för mycket vid senaste datorbygget.

Inköpt 2022-12-12, kvitto finns.

Prisidé: 200kr

Sony WF-1000XM3

Fungerar fint, och gör självklart rent dem innan dem säljs.

Saknar originalkartongen dock så har inga extra "proppar"

Ny pris ca 2600kr?

Prisidé: ca 500kr

Ducky one tangentbord

Cherry MX Brown.

Ingen RGB utan bara blå led.

Orginalkartong finns kvar och det är i bra skick.

Köpt 2018-04-30, men inte använd senaste 2 åren.

Prisidé: 500kr

AMD Ryzen 7 2700X

Aldrig överklockad och inte använd senaste året, men det fungerade prima tills jag tog ut den. Lite osäker på när jag köpte den men kan säkert leta upp kvitto om det behövs.

Denna har jag tyvärr ingen förpackning kvar till, man har lagt ner den i min 5800X förpackning. Tänker att man kan få den i plast höljet iaf.

Prisidé: 300kr

NZXT Mid-tower chassi

Osäker på exakt vilken modell det är. Jag köpte det begagnat och har själv spraymålat detaljerna till vitt. Saknar originalförpackning. Sitter lite fläktar m.m i som jag tänker får följa med i köpet.

Prisidé: 300kr

Deepcool Captain 240 EX - Vit

Sitter just nu i NZXT chassit men monterar ner den om inte samma köpare köper båda.

Denna köptes också begagnat så har ingen aning om hur länge den gått, men jag köpte den via Sweclockers 2018.

Prisidé: 200kr

Steelseries SENSEI

Prisidé: 100kr?

Corsair CX 850M

Köpt som ny 2018 här på SweClockers. Använd i kanske 2-3 år. Inte testat den, men fungerade felfritt senast.

Prisidé: 200kr

Seagate Firecuda SSHD 1TB

TRASIG. Tänkte att jag lägger ut den ändå om någon vill försöka sig på att fixa den.

Prisidé: 1kr?

Jag kan fixa fler bilder på sakerna om man skulle vilja

