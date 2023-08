Tyst, liten, diskret, RGB-fri spelburk för 1440p under 20,000 kr.

jag är inte direkt rätt person att hjälpa med vad du ska välja av dessa. Så jag valde att bara optimera datorerna

förbättring av matx bygget. Bytte gpu då varför ska du ha den typ högljudaste varianten av alla 6700xt. Jag valde istället en xfx variant som är en av dom bästa. Den har också tre fläktar villket gör det så den kommer köra riktigt tyst.

bytte moderkort. Den jag valde är riktigt bra förutom att den har ett stort problem. Inga rgb headers. Men för dej är det ju inga problem alls så den är nog bäst.

bytte ram. Fanns något för typ 30kr billigare och det är samma sak så varför inte.

bytte psu då 750w för 1600kr är inte så värt. Du kan få det för 1150kr istället och den är typ lika bra.

thermalright har en grå variant som är lite billigare och du kommer ändå inte se på den så varför inte.

du kan också kasta in en 4070 och komma in under 20k. Och jag tror faktiskt att den är riktgit bra för dej. Asus dual kortet är den jag rekommenderar. Den är tystare än kortet jag har valt nu och presterar bättre. Så där är plattsen du borde spendera extra pengar på.

här har du mitx varianten. Och snälla gå med vattenkylning. Det kommer göra det tystare på grund av bättre temps.

bytte gpu och ram för samma anledning som förut.

bytte moderkort för det fannsa en billigare. Och den läkten på m.2 plattsen går nog bara att inte koppla i i en fläkt header eller bara sätta hastigheten väldigt lågt.

att betala 2k för en 750w sfx psu är väldigt mycket. Och ja den kanske är titanium märkt men jag lovar att den jag valde kommer vara tillräkligt bra.

Sen måste jag bara sägga att du valde en dålig kombination. litet och tyst. Men hoppas detta kan hjälpa