Kassasystem, avrunda öre till hela och halva.

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Diagnostics.Eventing.Reader; using System.Linq; using System.Runtime.InteropServices; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Inlämningsuppgift_1__Växel { internal class Program { static void Main(string[] args) { // Meddelande som välkomnar användaren. Console.WriteLine("Hej och välkommen till kassan, jag ska nu hjälpa dig att beräkna din växel!"); // Deklarerar variablerna jag ska använda. Vissa har double då jag de ska kunna behandla decimaler. Int för de som är heltal double price; double paidAmount; double change; int thousandBills; int fiveHundredBills; int hundredBills; int fiftyBills; int twentyBills; int tenCrowns; int fiveCrowns; int oneCrown; double halfCrown; Console.Write("Mata in varans pris: "); // Ber användaren att mata in pris för varan. price = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); // Gör om användarens svar från string till double. Console.Write("Mata in ditt betalade belopp: "); // Ber användaren mata in betalat belopp. paidAmount = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); // Gör om användarens svar från string till double. change = paidAmount - price; // Tilldelar variablen "change" genom att subtrahera betalade beloppet från priset. Console.WriteLine("Din växel är: " + change + "kr"); // Skriver ut växeln användaren får med hjälp av variabeln "change". while (change > 0) // While loop som kör sålänge växeln är mer än 0. Dvs så länge det finns växel att räkna på så kör den { thousandBills = (int)change / 1000; change = change % 1000; Console.WriteLine("Antal 1000-sedlar: "+ thousandBills); // Skriver ut antal 1000-sedlar till konsolen. fiveHundredBills = (int)change / 500; change = change % 500; Console.WriteLine("Antal 500-sedlar: " + fiveHundredBills); // Skriver ut antal 500-sedlar till konsolen. hundredBills = (int)change / 100; change = change % 100; Console.WriteLine("Antal 100-sedlar: " + hundredBills); // Skriver ut antal 100-sedlar till konsolen. fiftyBills = (int)change / 50; change = change % 50; Console.WriteLine("Antal 50-sedlar: "+ fiftyBills); // Skriver ut antal 50-sedlar till konsolen. twentyBills = (int)change / 20; change = change % 20; Console.WriteLine("Antal 20-sedlar: " + twentyBills); // Skriver ut antal 20-sedlar till konsolen. tenCrowns = (int)change / 10; change = change % 10; Console.WriteLine("Antal 10-mynt: " + tenCrowns); // Skriver ut antal 10-kronor till konsolen. fiveCrowns = (int)change / 5; change = change % 5; Console.WriteLine("Antal 5-mynt: " + fiveCrowns); // Skriver ut antal 5-kronor till konsolen. oneCrown = (int)change / 1; change = change % 1; Console.WriteLine("Antal 1-mynt: " + oneCrown); // Skriver ut antal 1-kronor till konsolen. halfCrown = (double)change * 2; change = change % 0.5; Console.WriteLine("Antal 50-öre: " + halfCrown); // Skriver ut antal 50-ören till konsolen. } // Försökt att få in dessa på lämpliga ställen men inte kommit fram till ett lyckat resultat. // change = Math.Round(change * 4, MidpointRounding.ToEven) / 4; // change = Math.Round(change * 2.0d / 2.0d); Console.ReadLine(); } } }