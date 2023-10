Tyvärr ja.

Har ett par xm3 men testat xm4 Sennheiser px550 och andra och samma sak. Inte testat Bose men de jag könner med qc45 säger det är samma sak där. Grymt med noise cancling på bussen och när man gör saker med musik eller poddar.

Men så fort man är i samtal så plockar den upp och förstärker det värsta ljuden. Kan inte ens stänga av allt sånt. Så de plockar upp vindbrus, hum etc så jag kan inte höra den jag pratar med men de hör inget sånt från mig. Så det är bara för mig det pumpas in. Hade de stängt av all feedback och bara kört dumma hörlurar under samtal så hade jag haft bättre upplevelse.