Rekommenderat minsta avstånd mellan chassin

Jag har sett liknande, men det gällde skol- och biblioteksdatorer.

Där var dilemmat att användarna satt och sprattlade med benen och sparkade till utrustning mellan/bakom borden.

Översatt till bilderna där, så ser jag risken nån kommer sparka till en dator så den välter ner från stativet, eller repar chassiet/knäcker glasrutan, eller kommer åt att sparka mot kablar så kontakterna går sönder.

Lösningen på den skolan blev att flytta upp grejorna på bordet och samtidigt, för att försvåra stöld, skruvades viss stöldbegärlig utrustning fast med bult rakt genom bottenplåten och bordsskivan, med en jättestor bricka på var sida om för att hindra det gick rycka ur bulten genom bottenplåten. Kontorsdatorer har jag på flera ställen satt upp via fäste under bordet och det funkar bra, sålänge det är långt ut på kanten och de inte knuffar in stolen i datorsidan eller den blir ivägen för knän.

Jag tycker det ser lite sisådär ut med ventilationen, även om fläktarna sätts i taket, för grafikkortet vill gärna bli till en vägg i chassiet, påver cirkulation just där, och de skjuter oftast ut luften bakåt genom ett litet galler. Så även av den anledningen skulle jag nog i detta fall valt att hänga upp datorn under bordsskivan eller, om det inte går, ställa den ovanpå och skruva fast.

Sök på "datorhållare" så visas nog snart diverse fiffiga lösningar för upphängning under bordet, det blir också lättare att nå frontpanelen, städa under, osv.