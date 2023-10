Oled för arbete

Jag kör också LG 42C2 och ser inga problem alls med texten. Minst lika bra som min gamla Asus PG279Q. Inte heller haft några problem med inbränningar. Spelar mycket Heroes of Might and Magic 3 som har en hel del statiska element men det går bra ändå. Underbar skärm för dom ~8k jag betalade för den.