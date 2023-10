Förvånande fynd: Singla slant är inte ren slump

Skrivet av Ozzed: Om det är olika struktur på de två sidorna, vilket det brukar vara på mynt, så tro fan att det inte är slumpmässigt. Har folk verkligen trott det? Gå till inlägget

Det är inte vad man har testat här riktigt. Givetvis är det här känt - men man har alltså utformat testet på så sätt att det man önskat testa inte ska störas av det fenomenet.

" The authors of the new paper conducted 350,757 flips, using different coins from 46 global currencies to eliminate a heads-tail bias between coin designs."

Vad har man testat då?

"A global team of researchers investigating the statistical and physical nuances of coin tosses worldwide concluded that a coin is 50.8% likely to land on the same side it started on"