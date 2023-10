3 st SSD - Samsung Evo 2.5"

PM:a mig! I Följ mig på Youtube

Desktop: 11900K, Maximus Hero VII, 64GB Dominator Platinum @2933Mhz, RX 6900 XT 16GB Liquid Devil, Samsung Evo Plus 1TB + Kingston NV1 2TB, Be Quiet Silent Base 802, Be quiet! Dark Power Pro 11 850W, custom loop med 420mm + 360mm radiatorer.