M3-kretsar kan bli enda nyheten när Apple släpper nya Mac-modeller 2024

Citat: Från din länk:For Mac computers with the Apple M1 Chip: You can connect a single external display to your Mac. Docks don’t increase the number of displays you can connect. On a Mac mini with M1 chip, you can connect a second display to the HDMI port . See the Apple Support article Mac computers with Apple silicon.

Sedan pratar de om thunderbolt 3 under.

Nå det finns bra macbooks att köpa idag, Apple väljer dock att maximera deras intäckter genom att tvinga folk välja allt dyrare.

Jag tycker dock att de borde vara tydligare med denna brist så man ej väljer fel model, då många har laptops från år 2012 som har direkt stöd för 2st skärmar utan adapter och 3,4 st skärmar med docka.

*edit*

M3 får såklart stöd för minst 2st skärmar. Det behöver vi nog knappast diskutera om. När nu skärmarna blir allt större så går det att jobba med 2st skärmar, en majoritet av de som har 3st skärmar till laptopen har 3st små 27" eller liknande.