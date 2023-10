Bästa sätt att sälja ny laptop?

Hej alla,

Jag tog studenten i år och i samband med det fick vi köpa ut våra skoldatorer som vi använt oss av under gymnasietiden. Mitt fall såg inte helt likadant ut eftersom min dator var på "service" under tiden som vi skulle köpa ut dem. Oavsett så valde jag att köpa ut datorn men jag får senare veta att min dator inte kommer gå att laga utan det är billigare att ge mig ny vilket blev fallet.

Den nya datorn jag fick hem var en "Lenovo Thinkpad X1 Yoga 7th Gen (Type 21CD)" vilket är betydligt nyare och dyrare jämfört med den jag använt mig av under de tre åren. Datorn är aldrig använd och Windows är inte färdigt att använda ens, men måste gå ingeom alla setup stegen och alla klistermärken finns med.

Nu kommer jag till frågan:

Vad är det bästa sättet att få en bra slant för denna pryl? Jag har funderat på blocket osv. men jag är osäker på om detta är det bästa stället att försöka få den såld.

Vad är rimligt att fråga för denna dator som skulle kosta som billigast 25 tusen kronor om man skulle vilja köpa den på nätet?

Jag kommer definitivt ha behov av en laptop i framtiden men jag vill inte använda mig av en dator som är värd 25k+.

Mvh