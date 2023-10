Hjälp med USB C - DVI adapter (felkod 43)

Jag har en usb c till dvi adapter som fungerar utmärkt på min chromebook men som ger felmeddelande och ej fungerar på min HP Spectre x360 diamondcut 13".

När jag kopplar in den får jag felmeddelande: "En USB-enhet känns inte igen. Ett fel uppstod i den USB-enhet som senast anslöts till datorn. Enheten känns inte igen av Windows" Går jag in i enhetshanterarer ser jag att den ger felkod 43 vilket enligt widows (länken) är för att: "One of the drivers controlling the device notified the operating system that the device failed in some manner." Jag har följt rekommendationerna som windows ger men det har inte hjälpt.

Undrar om någon har något tips på hur jag kan lösa detta? Kan ju vara att de usb c portar som är på min 20 000kr spectre inte stödjer usb c till dvi även fast min 2000 kr chromebook gör det. Kan ju vara så att jag skulle behöva någon specifik drivrutin eller ändra någon inställning angående dp mode eller så? Står ju på länken till adaptern att den ska fungera med spectre, men det vet man ju inte om det är något dom bara skriver. Dock nämner iallafall en recensent att det ska gå

"By Felickz in the United States on August 25, 2018

Works great connected to my HP Elite Thunderbolt 3 USBC dock with EliteBook G3 studio.

On an HP spectre x360 13t-ae000 it only works if I go Thunderbolt:DVI - DVI cable. If I go Thunderbolt:DVI-HDMI cable I cannot get the display to recognize."

Alla tips mottages tacksamt.