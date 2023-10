Monitorarm för två 27" skärmar på ett Ikea UPPSPEL skrivbord?

Hej. Jag har funderat på att köpa en till skärm till mitt Ikea UPPSPEL skrivbord, men jag har aldrig ägt två skärmar eller en monitorarm innan så jag lite osäker på om skrivbordet håller att sätta fast en på den. Jag har en 27" nu som står på ben och jag funderar på köpa en till 27" och ha som sidoskärm för att kolla på youtube etc medans jag spelar. Det går säkert att ställa båda två på skrivbordet utan arm men det hade varit snyggare med en dual monitorarm. Nu har jag försökt samla på mig lite information på nätet om andras erfarenhet som sitter på samma typ av Ikea-skrivbord, men det har inte riktigt gjort mig klokare precis. Det enda jag vet är att skivan håller för 70 kilo men efter som kanten på baksidan av skrivbordet dessutom är fasad så blir jag lite osäker på hur bra armen skulle sitta plus om skivan i sig skulle hålla med all tyngd på en sådan liten yta. All hjälp är uppskattad.

Tack.