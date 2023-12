Min efrehet bytte WIndows till Linux

Min erfarenhet att byta från

Windows till linux som workstation

Bakground info om mig

Jag har bidragit till open source project som reactos och wine och några andra

jag var en av leader utvecklare av reactos ( reactos.org). Jag har alltid tyckom Windows och använder Windows 1.0 till Windows 11. När Windows 10 kom fick jag nog av Windows 10 som så jag byte till Linux som defualt Workstaion

Varför bytte jag från Windows 10 Linux

Windows 10 åt för mycket hårddiskutrymme och börja bli seg med vissa saker jag gjorde och jag blev förbannad att den gjorde uppdatering hela tiden och man behövde starta om. En dag satt jag med ett utvecklingsprojekt och hela Windows startade om utanför vading och jag förlorade en heldag arbete på detta. Nu var det droppen jag började kolla på olika distro.

Vilken distro skulle jag välja

Jag är van att köra Debian på server, jag har använt mig av CentOS, Debian, Ubunto, ArchLinix, Gentoo, Fedora. Att börja med är det största distro som finns och har sina bra och fördelar.

* Gentoo

Svår att uppdatera till ny version och är inte säker alltid stabilt

* ArchLinux

Är nog bra med jag har haft problem med den när jag installerade på en Dlink nas , jag var inte kompis och fattade inte hur pakethantering pkg funkade och man behöver extremt kunskap kunna använda sig av ArchLinux

*Ubunto

Jag har haft problem med någon server att uppgradera från en ny release där allt har gått snett. Mest otur med det. Den stora fördelen är att Microsoft support Ubuntu med visual code, dotnet m.m. även IBM. Det är en större distro som har många kommersiella företag som stöd för sina program som kostar eller är gratis. En annan är nästa all hårdvara funkar out of the box.

*Debian

Perfekt om man inte behöver de nyaste grafik drivrutin som vulkan m.m.

Stabil och aldrig haft någon problem med att uppgradera till senaste distro.

Nackdel är inte att all hårdvara funkar out of box, man måste installera firmware till hårdvara separat. Men det ska de ha ändrat på nu. Den stora fördelen är att Microsoft support Ubuntu med Visual code, Dotnet m.m. även IBM. Det är en större distro som har mång kommersiella företag som stöd för sina program som kostar eller är gratis.

*Centos

Har inte jobbat med den alls så länge. Det är ett ett steg högre säkerhet vad Debian ger out of box. Den stora fördelen är att Microsoft support Ubuntu med Visual code, Dotnet m.m. även IBM. Det är en större distro som har många kommersiella företag som stöd för sina program som kostar eller är gratis.

* Fedora

Har aldrig använt den för server. Men förleden är det redhat som ligger bakom den också och kostar inga pengar men har nystad drivrutin för grafikkort De stora fördelen är att Microsoft support Ubuntu med visual code, dotnet m.m. även IBM. Det är en större distro som har många kommersiella företag som stöd för sina program som kostar eller är gratis. Nackdel är att en distro får support för bara 12 månader.

Efter mycket fundering så föredrar jag en distro som det finns support för det program jag använder mig av såsom visual studio code m.m.

Program som jag listar

VIsual Code

CrossOver (betal version av Wine)

Det var dessa två jag utgick ifrån nästa var hur enkel få all min hårdvara funkar.

Efter dessa övervägande så valde jag Linix Ubuntu distro som min workstaion OS.

Nästa var det vilket GUI skulle jag välja

* Ubunto Mate

Utecklars av ubunto

* KDE

Liknar windows mest, en av dem stora GUI hantera i Linux värden

* Gnome

MacOS X och kopiera en del design från gnome, en av dem stora GUI hantera i Linux värden

KDE eller Gnome folk innom linux världen bråka vilken av dem är bäst jag säger om du är van med Windows börja med KDE se vad du tycker eller gå direkt till Gnome. Båda har sina för/nackdelar

Jag valde KDE.

Hur gick installationen och resulatet

Det gick bra att installera inga problem alls, all hårdvara funkar bra. Ubuntu använder sig mycket av snap som jag kommer ogilla om många anledningar. Men efter 12 månader eller mer skulle jag göra en distro uppdatering. Det gick åt helvete samma problem som jag har haft men visa servera men uppdatera till ny ubuntu distro release med. Så jag tog byte till debian.

Bytte från Ubuntu till Debian

Det var inte smärtfritt att göra det var problem få in firmware rätt plus har debian fel firmware för amd grafikkort. så det var mycket jobb att få igång debian korrekt som workstation när det väll var färdig efter 3 dagar arbete få in firmware och drivers korrekt så var det inget problem. Kom ihåg kör inte Debian på nyaste hårdvara, då får man detta problem.

Men under tiden så var jag förbannad på KDE-fil hantera på vissa saker så jag började titta runt på ett annat GUI, och jag valde Gnome. Efter bytte till Gnome var jag lite ovanlig att använda men efter någon månad så blev jag kompis med Gnome och har inga planer att byta till någon annan.

Stabil och bra inga problem alls. Men efter 1 år ville jag ha vulkan support vilket Debian inte hade i sin Distro så jag började kolla runt igen. Jag var väldigt osäker med bestämde mig för första gången byta till Fedora

Bytte från Debian till Fedroa

Fedora har minst paket emot Debian och Ubuntu och använder sig av ett annan paket hanterar och format. Det var lätt att installera Fedora och alla drivrutinen kom med förutom min fingerprint läsare på laptopen som jag aldrig använder ändå. Min dockningsstation med Displaylink support finns inte heller med Fedora eller Debian som default som fanns i Ubuntu. Det är inte hela världen jag kan fixa till DisplayLink senare. Jag använder bara enda extra skärm så jag kopplar direkt via hdmi porten.

Efter bytte förutom två drivrutin problem som jag beskrev så har jag inte haft några bekymmer med Fedora.

Jag har massa windows program och spel hur har jag löst detta

Under Linux distro finns det ett sätt köra Windows program genom att installera ett api layer som heter Wine. Wine finns i dag 4st olika stora version.

* Wine

WineHQ.com (orignal)

*CrossOver

Gör av Wine utvecklare som står bakom wine och tar betalt för denna version

innehåller special patchar för att få visa kommersiella program funkar utan problem.

*Proton

Utvecklas av Steam Kopierat Wine open source kod och lagt in sin egen kod ovan på få vissa spel funkar och andra modifiera som wine inte accepterat än eller inte kommer acceptera

*Proton-GE

3D part buggfixar och förändringar som baseras på Proton. Som Proton eller WIne kommer acceptera elller inte

Så enklaset få spel funkar är att installera Steam eller Lutris.

Lutris är ett program som man kan lågga in olika emultatioern/ windws/linux spel och den håller reda på allt.

Så jag har installerat Steam och Lutris det räcker för mig kunnan köra windows program och spel. Mina spel ifrån epic och gog installera jag via Lutris.

Det finns PlayonLiunx som gör nästa samma sak som Lutris men jag upplever den är mer buggit gui. Dem flesta har gått över till Lutris

Efter Lutris kom behöver jag inte CrossOver

Så vad jag borde ha gjort från början

Enkel bytt till Fedora från början som workstation med Gnome.

Som serverar det fortfarande vilket behov man behöver. Jag förde debian på server eftersom den har lång LTS och dem servera jag använder mig av har oftas älder hårdvara

Vad är DisplayLink

Laptop som inte stöder thunderbolt eller alt display mode via usb kan köpa en dockningsstation med ett chip som heter DisplayLink och få stöd för 2 extra skärmar till.

det funkar på alla datorer med installation av drivrutin för Windows/Linux/Andorid/MacOS.