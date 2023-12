Skrivet av Heenk3: Hade jag varit dig hade jag reklamera tv:n, särskilt med pixelfelen mitt i skärmen. Det är riktigt irriterande, särskilt under mörka scener. Ta bilder på pixlarna och skicka in dem – då kommer du säkert få en ny tv skickad till dig Sen kan du även nämna de andra. Gå till inlägget

Har skrivit till Komplett för några dagar sedan angående detta men ej fått något svar ännu. Misstänker att de har mycket att stå i just nu.

Skrivet av Heliopause: Det brukar behövas mer än 2 pixelfel för att de ska byta ut den. Olika på olika fabrikat. Sök på fabrikatet + pixel policy. Att den stänger ner efter ett tag, kolla om det finns någon auto-avstängning som kanske ställer till det, insomningstimer eller liknande. Gå till inlägget

Kollade och funderade också på auto-avstängning men inget sådant är tyvärr på. Verkar också endast ske på de spelen där jag kör 120 hz och inte 60 hz... Samt att det inte händer när jag kollar film/serier

Verkar som att man enligt TCL kan ha upp till 16 trasiga pixlar om man kollar deras pixel policy.

Native resolution = 3840 x 2160

No. of pixels = 8,294,400

No. of million pixels = 8.2

Acceptable defects = 16

Rackarns... 15 trasiga pixlar på TVn hade inte varit speciellt kul

Hoppas Komplett är lite mer generösa än att de följer detta.