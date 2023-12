Dold säkring går när Threadripper 7000-processorer överklockas

Skrivet av mahava: Garanti är ju frivilligt, trevligt att de täcks så länge man själv inte haft sönder, inte så många produkter där garanti gäller om man modifierat eller kört utanför specs, den lagstadgade reklamations rätten vore egentligen spännande veta, den misstänker jag också skulle påverkas om man modifierat (för bilexemplet tex upphör garanti gälla på mig veterligen alla om du sätter i en modifiering , databox eller programmerar om motorkontrollerna tex) Finns ju en fördel också på begagnatmarknaden tänker jag , man ser ju en del marknadsföra med just "aldrig varit överklockad" nu kan man ju kolla om sådana utsagor stämmer (om nu den egenskapen är viktig för en) samt så är de ju också trevligt när man köper nytt kunna verifiera de inte varit nån tidigare retur från nån som testat överklocka Gå till inlägget

Om tillverkaren har gjort en anvisning där det framgår att överklockning eller likvärdig handling (övergripande formulerat så som specifik så länge det specifika kan hamna under det övergripande) sker på egen risk/inte får göras då en sådant ingrepp kan försämra komponentens prestanda eller helt sonika göra så att den slutar fungera så har man tyvärr inte mycket att hämta från reklamationsrätten. OM det nu inte är som så att det företag du köpt komponenten utav tillsammans med dig kommit överens om att överklockning kan ske utan "risk" för dig som konsument men då rekommenderar jag att det finns på skrift.

Exempelvis brukar ASUS som jag köper moderkort ifrån skriva bl.a. följande texter inför BIOS avsnittet i manualen men de framgår även i själva BIOS manualen med varningar för respektive avsnitt vad felaktig inställning kan innebära för konsekvens:

DO NOT change the default BIOS settings except in the following circumstances... (Överklockning ingår ej^^)

Inappropriate BIOS settings may result to instability or boot failure. We strongly reccomend thet you change BIOS settings only with the help if a trained service personell (Auktoriserad person).