GOG Winter Sale är igång nu (13/12-4/1).

Själv har jag väl inte direkt hittat nåt, än, men man vet ju aldrig. Sen så får man ju hålla utkik efter om nåt av dom gratisspel som dom ger ut är av intresse. Just nu är det Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager.

Är det nåt speciellt ni andra hade tänkt att köpa (eller redan har köpt)? Det kan ju vara nåt man har missat.