Playstation 1, 2 och 3 med tillhörande spel säljes

Jag säljer Playstation 1, 2 och 3 med tillhörande spel.

I denna länk finns bilder på samtliga artiklar:

https://www.dropbox.com/scl/fo/kai9of6nn2qykei6th7k3/h?rlkey=...

Nedan är prislistan jag hade tänkt mig (CIB = Complete In Box). Priser kan förhandlas något.

Pris är exklusive frakt. Bor ni i Göteborg kan vi naturligtvis fixa upphämtning.

-------

Playstation 1:

1 st Playstation 1

3 st Playstation kontroller (bara 1 fungerar helt)

Komponentkabel

Manual

Minneskort med skal

Scart adapter

Strömsladd

= 800 SEK

Playstation 1 spel:

Ape Escape (endast skiva) = 100 SEK

Croc - Legend of the Gobbos CIB (krackelerade kanter på låda) = 100 SEK

Demo 0 & Demo 6 (endast skiva) = kom med förslag

FIFA 2000 CIB = 50 SEK

Final Fantasy IX CIB = 250 SEK

Final Fantasy VIII CIB = 250 SEK

Gex - Deep Cover Gecko CIB = 200 SEK

Star Wars - Jedi Power Battles CIB = 150 SEK

Tai Fu - Wrath of the Tiger CIB = 350 SEK

Tenchu - Stealth Assassins CIB = 400 SEK

Theme Park World CIB (förstörd framsida av manual) = 50 SEK

Angående defekt:

Den gröna kontrollen har två små plasttuber som krackelerat och gått av. Detta tycks enligt mig påverka hur väl kontrollens ena joystick sitter. Jag upplever att joysticken ”sjunker ned” i kontrollen något. Även all rumble-funktion är utslagen, då sladdarna som är fastlödade på kretskortet har kommit ut ur lödningen. Detta borde rimligen kunna lösas med att man löder fast sladdarna igen.

Den svarta kontrollen tycks ha gått sönder i det att ”triangel”-, ”fyrkant”- och ”X”- knapparna inte ger respons.

Se bilder.

-------

Playstation 2:

1 st Playstation 2

2 st minneskort 8 mb (ett av minneskorten har okänd storlek korrupt data)

Komponentkabel

Komponentkabel adapter

Manualer

Scart adapter

Strömsladd

= 800 SEK

Playstation 2 spel:

Castlevania - Lament of Innocence CIB = 500 SEK

Devil May Cry 3 - Special Edition CIB = 150 SEK

Final Fantasy XII CIB = 100 SEK

Grand Theft Auto - San Andreas CIB = 100 SEK

Grand Theft Auto - Vice City CIB = 100 SEK

Kingdom Hearts CIB = 200 SEK

Kingdom Hearts 2 CIB = 200 SEK

Metal Gear Solid 2 - Substance CIB = 250 SEK

Metal Gear Solid 3 - Subsistence CIB (en trasig klämma i boxen) = 350 SEK

Onimusha 2 CIB = 100 SEK

Resident Evil 4 CIB = 150 SEK

Shadow of the Colossus CIB = 200 SEK

Shinobi CIB = 300 SEK

Star Wars Episode 3 - Revenge of the Sith CIB = 100 SEK

Tenchu - Wrath of Heaven CIB = 150 SEK

Angående defekt:

Ett av de två minneskorten är drabbat av korrupt data. Jag kan tyvärr inte se hur stor del av minneskortet som är drabbat av denna korrupta data, men rent visuellt så ser det ut som ”ett block” i Playstation 2:s hemmeny.

-------

Playstation 3:

1 st Playstation 3

1 st PS3 Sixaxis kontroll

1 st BD-fjärrkontroll

HDMI-kabel

Strömsladd

USB-A Laddningsadapter

USB-A till Mini B kontrollkabel (helt ny)

= 900 SEK

Playstation 3 spel:

Castlevania - Lords of Shadow CIB = 200 SEK

God of War - Ascension CIB = 150 SEK

God of War - Collection CIB = 300 SEK

Red Dead Redemption - Undead Nightmare CIB = 150 SEK

Resident Evil 5 Gold Edition CIB = 250 SEK

The Last of Us CIB = 100 SEK

Angående defekt:

Två små plastbitar som ”står ut” från konsolens frontpanel har krackelerat och gått av. Detta har dock ingen påverkan på konsolens hopsättning eller funktion.

En liten plastbit av det hölje som håller fast den reflekterande plastmodulen som indikerar kontrollens ”status” med rött ljus har krackelerat och gått av. Detta har dock ingen påverkan på kontrollens funktion, och ljuset tycks fungera och lysa igenom som innan.

Se bilder.

Obs: ny kylpasta är applicerad på processorn.

