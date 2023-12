Hjälp en nybörjare med att utöka Wifi med AP

Hejsan,

Flyttade just in i en ny lägenhet där jag får in 1gb fiber till ISPs egna router.

Dock sitter routerna riktigt dåligt till och jag får ingen wifisignal till arbetsrummet eller vardagsrummet. Det som dock är bra är att ethernetkablar är dragna i väggarna så varje rum har ett ethernet-uttag.

Det jag skulle vilja få till är att kunna förbättra Wifi-signalen i dessa rum, samtidigt som speldatorn och spelkonsolen använder sig av ethernetkabel.

Kan jag alltså köpa AP som har extra Lan-portar och stoppa in APs i ethernetuttagen, och sen dra en ny ethernetkabel från APn till dator/spelkonsol? Eller behövs det något annat istället, typ en switch mellan ethernetuttagen i rummen och APn? Har försökt läsa på men blir inte riktigt klok på hur det fungerar..

Och är det något man måste tänka på när det gäller AP och hur dessa fungerar med ISPs egna router, kan det lätt bli strul om de inte är av samma tillverkare?

Routern verkar av hög klass och har t.ex. Wifi6, så tänkte att mina APs också ska ha det. Dock när jag filterar på "AP + Wifi6 + minst 2 LAN ports" så får jag endast fram 3 träffar på prisjakt, varav billigaste ligger på över 2700kr lol

Så är helt enkelt bättre att köpa några billiga routers och göra om dessa till APs? Kan t.ex. få 2st Asus ZenWiFi AX Mini XD4 för mindre än 1500, vilket ju känns mycket mer prisvärt än att punga ut 2700kr för en AP.

All hjälp välkommen