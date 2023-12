Geforce RTX 4070 12GB OC uppnår inte dess standard.

Tjena, skaffade nyss nytt GPU: Geforce RTX 4070 12GB OC

Resultaten är dock inte exakt så stora som jag trodde när jag bytte från mitt 1050 trots nyinstallation av Geforce drivers och systemboosting. Får bra fps på FurMark test (ca 300 fps på 1080p), men värre på spel och liknande. Kan detta bero på cpu eller annat? Här nedan är mina specs och ett CPU-bottleneck-test från: https://pc-builds.com/bottleneck-calculator/

Bottleneck calculation for

Intel Core i7-7700K and NVIDIA GeForce RTX 4070

with screen resolution of 1920 × 1080 (FHD (1080p)) pixels

for General Tasks: 50%

Overview

Computer model: Gigabyte Technology Co., Ltd. Z270-Gaming K3

Operating system: Microsoft Windows 10 Home (10.0, Build 19045)

Processor: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 4/8 0,0v

Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. Z270-Gaming K3

RAM: 16 GB

Hard disk: ST1000DX001-SSHD-8GB (931,5 GB/Fixed hard disk media)

Graphics card: NVIDIA GeForce RTX 4070 (12,0 GB)

Monitor: AUS MG248 (1920x1080 / 24 Inch)