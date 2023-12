Byggt ny dator - låter som ett godståg fast jag soundproofat den

Jag tänkte att nu till Black Friday så var det dags att bygga ny dator och jag ville ha en tyst en. Jag hade några Noctua fläktar över från min gamla dator som jag satte i i fram på den nya och en ny NF-A14 i bak, samt så införskaffade jag en NH-D15, alla fläktar förutom CPU kylaren sattes i Fan Hubben som följde med i chassit och efter jag och brorsan byggt klart datorn (utan GPU) så satte vi igång den och gick in i BIOS. Otroligt tyst! Man hade ingen aning om att den var på ens.

MEN efter att GPUn sattes i och från första starten in i BIOS så var den OTROLIGT högljud och det var vare sig den hade sidoplåtarna på eller av. Även efter jag skaffat windows och alla drivrutiner till mobo, GPU o liknande så var den lika högljud. Den varvade aldrig ner heller i idle utan var konstant samma RPM. Jag kunde sitta och göra absolut inget på datorn och den låter som ett godståg. Jag kan ej veta vilket RPM som PNY GPUs fläktar har för när jag använde GPU-Z för o kolla sånt så fanns de inte med ens. Polare sa att PNY har snålat in på fläktsensorerna... Därtill har jag läst att fler har problem med höga PNY som kommer från nya batcher. Att dess fläktar går aldrig under 1450 RPM. Finns bara 0-1450 RPM.

Vet inte helt vad jag ska göra om jag ska vara ärlig. Bör jag lämna tilbaks den? All hjälp och råd är uppskattad!

Windows 10 64bit

Fractal Define 7

AMD Ryzen 9 7950X3D

Noctua NH-D15

MSI X670E Tomahawk Wifi

PNY GeForce RTX 4070 Ti XLR8 Gaming Verto (VCG4070T12TFXXPB1)

Kingston FURY Renegade PCIe M.2 NVME SSD 2TB

Corsair RM1000x Shift 1000W

ASUS Xonar Essence STX

G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64GB (2x32GB) Expo

3x Noctua NF-P14 FLX (Front)

1x Noctua NF-A14 (bak)

Jag laddade upp här vad jag fick i GPU-Z.