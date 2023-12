Apples uppskalningsteknik Metalfx kan bygga på AMD:s FSR

Skrivet av Dinkefing: Hur kan Apples M3 ha så mycket bättre prestanda på sin gpu än Apple och Intel? Då även inräknat nyligen lanserade Meteor Lake och snart AMD's Hawk Point? Och då är M3 också basmodellen. Gå till inlägget

Första träffen på Google:

Previously, Macs relied on separate chips for the CPU, GPU, and other functions. However, the M1 combines all these elements into a unified system-on-a-chip (SoC). This integration eliminates the need for data to travel between different chips, resulting in reduced latency and faster overall performance

https://ts2.space/en/why-is-m1-so-fast/

Min åsikt: Produkter skräddarsydda för en lösning brukar bli bättre för just denna lösning.

Problemet är när man är utanför den skräddarskydda problemet och t.ex. behöver uppgradera datorn med mer ram.