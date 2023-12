7800x3d dator under 15k?

Tjenare,

Är väldigt ny inom datorer. Har just nu en gtx1060 med i5 6500k så letar efter att uppgradera datorn. Tänker slänga ihop lite komponenter på inet och sedan välja att dem bygger ihop den. Går det att få en dator med hyfsat bra grafikkort och en 7800x3d CPU under 15k? Har hört att denna CPU ska vara väldigt bra för just gaming. Har någon lust att fixa en sådan lista på Inet med en 7800x3d och lite annat under 15k om det går? Tack på förhand : )