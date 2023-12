Lenovo Yoga Slim 7i ProX 14

Artikelnummer: 82TK0076MX

Processor

12th Generation Intel® Core™ i5-12500H Processor (E-cores up to 3.30 GHz P-cores up to 4.50 GHz)

Operating System

Windows 11 Home 64

Graphic Card

Inbyggd Intel® Iris® Xe-grafik

Memory

16 GB LPDDR5-5200MHz (Lödd)

Storage

512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC

Display

14,5" 3K (3072 x 1920), IPS, Anti-Glare, Non-Touch, 100%sRGB, 400nits , 120Hz, Narrow Bezel

Camera

1 080 p FHD IR/RGB-hybrid med elektroniskt sekretesskydd och array-mikrofon

Battery

4 Cell Li-Polymer 70 Wh

AC Adapter / Power Supply

100W

WLAN

Wi-Fi 6E 2 × 2 AX & Bluetooth® 5.1 eller senare

Color

Ultimate Grey

Inköpt nyligen och använd ett fåtal gånger, nyskick. 7000kr eller bud.

Avslutar när jag får ett bud jag är nöjd med.

Läs hela annonsen här