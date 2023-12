Ansluten men ändå inte?

Skrivet av nu1mlock: Routern ska ALLTID vara den första och ENDA enheten som är ansluten till tjänstefördelaren. Allt annat som du vill ansluta med kabel (t.ex. vägguttag eller dator) ska anslutas till routern. Om du har kopplat rums-uttagen till tjänstefördelaren så går dom inte via routern och därför får du detta problem. Om routern inte får plats i skåpet tillsammans med tjänstefördelaren så behöver du ha dubbeluttag i det rum som du vill ställa routern i. Men det är nog bara smidigare att köpa en liten router utan WiFi och lägga i skåpet tillsammans med tjänstefördelaren och konfigurera om din nuvarande router att agera accesspunkt för WiFi. Gå till inlägget

Men är du verkligen hundra på detta? I skåpet står det uppmärkt med siffror exakt vilket uttag i huset som jag aktiverar om jag stoppar in en nätverkskabel från tjänstefördelaren in i den kontakt som motsvarar det uttaget.

Vill jag köra trådlöst nät i ett rum på övervåningen så kör jag in en sladd från tjänstefördelaren in i siffra (låt oss säga 6) och helt plötsligt kan jag stoppa in en nätverkskabel i uttaget i just det rummet och ha trådlöst nät.

Jag säger inte att du har fel, men jag är inte säker på om du vet exakt hur det ser ut. Eller så vet du det, jag har ingen aning. Det enda jag vet är att jag haft det så här i ett par år nu, och först nu krånglar det lite precis i uppstarten. I övrigt fungerar både router och tv precis som alltid... Jag skulle kunna bifoga lite bilder kanske?