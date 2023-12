Första bygget, hjälp råd och tips på mina val

Tjenis! Ny medlem som tänkt handla (förhoppningsvis) nu i mellandagarna.

Vill skaffa mig en ny stationär PC som ska klara av gaming. Diverse FPS, Squad, assasins creed, något annat också säkert... Vet inte vad ännu :-X

Jag tittar på följande just nu hos inet;

•Chassi: ASUS Prime AP201 (mATX)

•RAM: Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX.

•Nätagg: ASUS TUF Gaming 750W Gold.

•Moderkort: ASUS TUF Gaming B760-Plus WIFI D4.

•CPU: Intel Core i5 13600KF 3.5 GHz 44MB.

•GPU: MSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB Ventus 3X OC.

•SSD: Kingston Fury Renegade M.2 NVMe Gen 4 2TB.

•CPU kylning: Be quiet! Pure Rock 2 FX.

•Fläktar: Be quiet! Light Wings 120mm High-Speed PWM 3-pack. Samt 2st be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM HighSpeed.

Allt detta för ca 20400kr i skrivande stund.

Tänker att jag handlar i mellandagarna och får lite bättre deals.

Kom gärna med inputs.

Byta ut någon komponent? Varför byta isåfall?

Kan jag sätta ihop en liknande betydligt billigare?

Om det finns någon exceptionellt hygglig person här som vill se över att alla komponenter passar med varandra och i chassiet med mera är jag riktigt tacksam! Jag har tänkt bygga själv och eftersom jag aldrig gjort detta tidigare får det gärna bli rätt från början.

Väl mött

Nybakk