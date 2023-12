Presentkort funkar ej. Ingen vill ta ansvar.

Hej,

Jag köpte ett presentkort från startselect.com och första koderna funkade fel fritt (3 * 20 euro). Nu köpte jag ytterligare en kod på 50 euro för några dagar seda och får följande fel på battlenet:

"The code you entered cannot be claimed. Please check the code and try again. If you see this error again, please try again later, as the game or website may be undergoing maintenance."

Detta har pågått sen i fredags. Blizzard hänvisar mig till säljaren då koden inte existerar i deras databas och säljaren hänvisar mig till blizzard då koden aktiveras i samband med köpet och det är "omöjligt" att koden inte funkar. Jag har upprepade gånger pekat ut att blizzard själva säger att koden inte existerar men dom ger mig bara samma svar igen ord för ord. Dom verkar inte heller ha en svensk kundservice då agenterna översätter alla meddelanden dom skickar till mig i Google översätt.

Vad kan jag som konsument göra nu när ingen vill ta ansvar för detta? ARN? Uppskattar alla ideer och kommer såklart inte använda mig av denna tjänst fortsättningsvis.

Tack på förhand.