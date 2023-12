Error vid kopiering till USB-minne fast utrymme finns kvar

Har efter råd i en tidigare tråd köpt ett USB (Kingston Datatraveler 256Gb, 200Mb/s usb 3.2 )för att backa en massa filer från min server som strular.. Dock valt att backa från källan först, har gjort om .bat-scriptet jag en gång skrev så den istället kör till detta USB.. Får något idiotiskt error jag inte fattar vad det är.

Använder denna kommando-rad i .bat scriptet ( Dock lägger jag inte upp hela scriptet och alla dess delar, för jag tror inte detta är relevant för problemet) :

robocopy.exe "H:\bilder" "%4\paola\Backup\EgnaBilder" /mir /copy:DAT /zb /R:3 /W:0 >>C:\WINNT\CmdTools\save_u.txt

echo **** De egna jpeg bilderna färdiga till USB minnet ****

Möjligen kanske är .bat en föråldrar metod, men kan inget annat..

New File 240561 sjuendareservatet04.jpg

2023/12/18 06:59:45 ERROR 112 (0x00000070) Copying File k:\bilder

atur\sjuendareservatet04.jpg

Det finns inte tillr„ckligt med utrymme p† disken.Waiting 0 seconds... Retrying...

New File 240561 sjuendareservatet04.jpg

2023/12/18 06:59:45 ERROR 112 (0x00000070) Copying File k:\bilder

atur\sjuendareservatet04.jpg

Det finns inte tillr„ckligt med utrymme p† disken.Waiting 0 seconds... Retrying...

New File 240561 sjuendareservatet04.jpg

2023/12/18 06:59:45 ERROR 112 (0x00000070) Copying File k:\bilder

atur\sjuendareservatet04.jpg

Det finns inte tillr„ckligt med utrymme p† disken.Waiting 0 seconds... Retrying...

New File 240561 sjuendareservatet04.jpg

2023/12/18 06:59:45 ERROR 112 (0x00000070) Copying File k:\bilder

atur\sjuendareservatet04.jpg

Det finns inte tillr„ckligt med utrymme p† disken.

ERROR: RETRY LIMIT EXCEEDED.

Robocopy.exe Version: XP010

Nån som stött på detta?

Den totala storleken för detta katalogträd är 69.4Gb ( Totalt 167559 filer )

Testade nu med en manuell kopiering, så stannar allt halvvägs nånstans, med gnäll om för lite utrymme på måldisken.. Bara 185Gb av 230Gb är använt, med andra ord så är 45 Gb kvar på USB-minnet, så det ska vara tillräckligt.. Varför gnället om fullt?? Kanske är det inte robocopy som strular, utan något annat? Finns det begränsningar i olika windows-system på disk storlekar?? Har dock inte den minsta lust att uppgradera till något nyare windows.. Använder denna dator egentligen bara som "förvaring" av filer, samt bildebehandling med ett äldre photoshop som ligger i den.. Surfa på nätet, vilket kräver nyare säkerhet i systemet gör jag med Linux Mint burk som inte alls är inkopplad i detta nätverk.. ( Dock inte alls lika kunnig i Linux, vissa program jag lärt mig finns inte för detta OS.. Göra script där, vet jag inget alls om eller hur man börjar. )

Fattar inte vad som bråkar med mig! =( Nån som har en idé